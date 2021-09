Sesso ad alta quota: coppia beccata in effusioni a luci rosse su un volo Ryanair

IBIZA – Sta facendo il giro del web un filmato che immortala una coppia praticare del sesso orale a bordo di un volo Ryanair che da Ibizia portava a Orio al Serio. I due si scambiano effusioni a luci rosse, incuranti di essere osservati e ripresi.

Al momento, non è noto se la compagnia abbia preso provvedimenti. Il presidente dello Sportello dei Diritti Giovanni D'Agata, però, sottolinea come i due – oltre ad aver compiuto atti osceni in luogo pubblico – abbiano violato anche l'obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del volo.