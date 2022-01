Le verità di Trussardi: "Amo Michelle in una forma diversa. Qualche fan voleva rivederla con Eros..."

MILANO - Non è stato il lockdown a mandare in crisi Tomaso Trussardi e Michelle Hunizker. Lo ha svelato l'imprenditore in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha spaziato parlando della sua giovinezza, del rapporto con Aurora, figlia della Hunizker e di Ramazzotti, ed anche del cantante e delle figlie Sole e Celeste.

"La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta — potrà sembrare strano — per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo", ha esordito. Le due bimbe vivranno con la madre, lui le potrà vedere quando vorrà. Ma non crede che il loro sarà uno di quei nuclei familiari che andrà in vacanza assieme.

Durante il lockdown si è tuffato in una nuova esperienza, durata però poco. "Ho fatto per un periodo il rider. Si è sparsa la voce e arrivavano telefonate da ogni parte: ho dovuto smettere perché quando consegnavo il cibo la gente non mi faceva più andare via, voleva offrirmi il caffè, farsi un selfie: era, in termini di tempo, poco economico. Tanti ordini arrivavano da Bergamo: la sera a Milano riempivo la macchina e facevo il “Glover”...". Le restrizioni per la pandemia non sono state all'origine dei problemi con la showgirl svizzera Michelle Hunziker. "Non è vero che la crisi matrimoniale è iniziata con la convivenza forzata: io e Michelle eravamo abituati a stare insieme quotidianamente, non eravamo una coppia da weekend. E in fondo è stato un periodo creativo: mi sono fatto venire nuove idee".

Ha smentito anche tradimenti da parte di entrambi. "Non ci sono stati". Lui è stato accostato alla assistente della stilista Elisabetta Franchi, lei all'ex marito Eros Ramazzotti. Sul cui ruolo ha Trussardi ha detto: "È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”.

Con la primogenita della sua ex ha sempre cercato di porsi come amico e fratello. "Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo".

Del matrimonio con la Hunziker conserverà tanti ricordi, preferisce non averne in merito alla separazione. Non avrebbe mai creduto di lasciarsi con la donna della sua vita. I due hanno cercato invano anche il terzo figlio.

E ora è finita. Proseguiranno il loro percorso con amore e amicizia, hanno sottolineato. Lui si concentrerà sulla sua vita da imprenditore.