Berlusconi pensa al matrimonio con Marta Fascina: nozze a fine marzo?

ARCORE – Silvio Berlusconi (85 anni) convolerà presto a nozze con la sua fidanzata Marta Fascina (32 anni). La notizia è rimbalzata sui media e la data del matrimonio sembra già essere fissata. “La cerimonia dovrebbe svolgersi a fine marzo”, confida al Corriere della Sera un amico che preferisce mantenere l’anonimato.

E anche se dalla villa di Arcore non filtrano notizie ufficiali, la coppia pare e appare sempre di più affiatata. Berlusconi e la Fascina sono stati immortalati negli scorsi giorni in tribuna a vedere il Monza. Foto – con tanto di bacio – che hanno rapidamente fatto il, giro del web. La coppia sta insieme da due anni.

Sarebbe il terzo matrimonio dell’ex Cavaliere. Anche la futura sposa di Berlusconi è attiva in politica. “Marta piace un po’ a tutti nel partito - raccontano -. Non fa sentire il suo peso politico, che pure potrebbe avere, è vicina al presidente senza mai essere invadente, siede alle cene e agli incontri politici ma evita di imporsi, non fa promozioni o bocciature. È la sua compagna, lo fa star bene, con lei è felice”, affermano da Forza Italia.