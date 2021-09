Si avvicina l'estensione del certificato Covid

BERNA – L’uso del certificato Covid in Svizzerà verrà esteso. Lo ha deciso – riporta la SonntagsZeitung – il consigliere federale Alain Berset, che nell’ultima settimana si era preso del tempo per riflettere. La decisione definitiva verrà annunciata mercoledì prossimo in conferenza stampa. Stando al domenicale, i partiti (eccezion fatta per l’UDC) avrebbero addirittura rimproverato Berset per aver rimandato la decisione.

Anche in Svizzera, quindi, si potrà accedere a spazi interni di bar, ristoranti, centri fitness ed eventi al chiuso solo se vaccinati, guariti dal covid o con tampone negativo.