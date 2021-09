BELLINZONA - Contagi contenuti nel corso del fine settimana in Ticino, stabili gli ospedalizzati: sono i dati del Covid nel nostro Cantone. I nuovi casi sono 58, ovvero una media di 19,3 al giorno. Ma c'è il millesimo morto.

Non si registrano decessi, i totali sono dunque di 35'679 positivi accertati e 1'000 morti.

In ospedale ci sono 22 persone, esattamente come venerdì, di cui 5 in cure intense (2 in meno rispetto a tre giorni fa).