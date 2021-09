BERNA - Un numero importante di decessi, i ricoveri che aumentano ma i contagi che scendono in realzione ai test. È quel che emerge dai dati relativi al Covid in Svizzera. I nuovi casi sono 1'502 su 39'473 test, con un tasso di positività del 3,81% (ieri era del 4,35%).

I decessi sono 15, tre volte più di ieri.

Salgono anche i ricoveri: 59 contro i 35 di 24 ore fa.

In Svizzera si contano attualmente 13’089 persone in isolamento e 13’531 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.