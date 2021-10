BELLINZONA - Casi in discesa, così come gli ospedalizzati. I numeri del Covid in Ticino parlano di 13 casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore (la metà di ieri).

I positivi accertati da inizio pandemia sono 36'178, con 1'007 decessi.

In ospedale ci sono 10 persone, due in meno di ieri, di cui una in cure intense (24 ore fa erano 2).