Svizzera, nessun ricovero per Covid e 972 nuovi casi

BERNA - Dopo alcuni giorni al rialzo, tornano a scendere i dati relativi al Covid in Svizzera. I contagi sono di nuovi sotto alle 1'000 unità, e addirittura i ricoveri in ospedale sono zero!

I nuovi casi sono 972 su 25’537 test, con un tasso di positività del 3,71%, in discesa rispetto a ieri.

I decessi sono 3, ieri erano stati 9.

E si registra uno zero alla voce dei ricoveri, dopo i 39 di 24 ore fa.

In Svizzera si contano attualmente 6'07 persone in isolamento e 4'966 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.