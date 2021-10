I numeri del Covid in Svizzera, i nuovi casi sono 952

BERNA - Scende il tasso di posività e i contagi restano sotto i 1'000, anche se aumentano i decessi e gli ospedalizzati. In Svizzera oggi si registrano 952 casi di Covid su 27’545 test effettuati, il che vuol dire un tasso di positività del 3,46% (contro il 3,71% di 24 ore fa).

I decessi sono stati 7, contro i 3 di ieri.

Ieri non si erano contati ricoveri, oggi sono 22.

In Svizzera si contano attualmente 65'914 persone in isolamento e 4'451 messe in quarantena perchè entrate in contatto con loro.