BERNA - In Svizzera oggi si registrano 5'981 contagi da Covid, rilevati sui 44’520 test effettuati, per un tasso di positività del 13,43% (in rialzo di mezzo punto da ieri).

I decessi sono stati 10, dopo i 6 di 24 ore fa.

Le persone ricoverate in ospedale sono state 93, ieri erano state 76.

In Svizzera si contano attualmente 24’413 persone in isolamento e 16’959 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.