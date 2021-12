BERNA - In Svizzera si registrano oggi 10'466 contagi su 66’130 test effettuati, per un tasso di positività del 15,83% (ieri era del 16%).

I decessi sono stati 22, esattamente come ieri.

Le persone che sono dovute ricorrere a un ricovero sono 140, altro dato stabile visto che 24 ore fa erano state 138.

In Svizzera si contano attualmente 44’940 persone in isolamento e 33’602 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.