Covid in Svizzera, in tre giorni 23'511 casi

BERNA - Nel fine settimana si sono registrati in Svizzera 23'511 casi di Covid, ovvero 7'837 al giorno, su 159'315 test effettuati, con un tasso di positività del 14,76% (invariato rispetto a venerdì quando era stato del 14,74%),

I decessi sono stati 46, 15,3 al giorno, contro i 51 della sola giornata di venerdì.

Le persone che hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale sono state 273, 91 in media, dopo le 160 di tre giorni fa.

In Svizzera si contano attualmente 59'457 persone in isolamento e 40'018 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.