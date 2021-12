Viaggi, è sempre caos. Continueranno le cancellazioni

NEW YORK - Continuano i disagi per i viaggiatori di tutto il mondo. Se già nei giorni scorsi la quantità dei voli cancellati era importante, quelli saltati nel fine settimana natalizio sono stati oltre 6'000 in ogni angolo del pianeta.

Flightaware riporta di oltre 2'650 voli cancellati, di cui 940 legati agli Stati Uniti. Inoltre 6'350 hanno subito ritardi. Anche per domani ci saranno problemi: si prevedono almeno altre 900 cancellazioni.

La variante Omicron ha avuto un impatto, costringendo in quarantena piloti e equipaggi.

Il settore turistico si stava riprendendo, i viaggiatori previsti tra il 23 dicembre e il 2 febbraio erano il 34% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La situazione che si sta vivendo rischia ora di farlo ricadere nel caos.