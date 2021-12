Tutti in coda per il tampone, due nuovi checkpoint Covid in Ticino

BELLINZONA – Code davanti alle farmacie e hotline presa d'assalto. Questi, in estrema sintesi, i giorni di festività in Ticino. Nel nostro Cantone, i posti dove effettuare un tampone in vista di Capodanno sono quasi esauriti. O poco ci manca. Riuscire a trovare un appuntamento è missione alquanto ardua, di questi giorni.

Nei prossimi due giorni, però, la situazione dovrebbe e potrebbe migliorare con l'apertura di due nuovi checkpoint Covid a Faido (oggi) e a Mendrisio (domani, martedÌ 28 dicembre), come ha spiegato il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi ai microfoni di 'Seidisera'.

L'assalto alle farmacie "era prevedibile. Il test deve essere riservato a chi presenta sintomi, principalmente. Deve essere visto in ottica di salute pubblica. Abbiamo comunque un dispositivo che può contare su studi medici e farmacie".