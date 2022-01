BELLINZONA - Nelle ultime 24 ore in Ticino si registrano 798 casi, per la prima volta sotto i 1'000 dal 24 gennaio e in discesa di quasi 300 unità rispetto a ieri.

Si registrano 3 decessi, i totali sono così di 55'987 positivi accertati da inizio pandemia e 1'051 morti.

Le persone che si trovano in ospedale sono 152, ovvero 14 più di 24 ore fa, di cui 16 (invariato) in cure intense.