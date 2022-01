Genitori contrari alla mascherina a scuola, manifestazione a Bellinzona

BELLLINZONA - L'obbligo di mascherina per i bambini alle elementari non piace a molti genitori, che scendono in piazza per protestare. Protagonisti della campagna contro la legge Covid, sono tornati a farsi sentire gli Amici della Costituzione, che hanno organizzato assieme a Genitori Informati una manifestazione a Bellinzona.

Vi hanno preso parte circa 500 persone. Preoccupano eventuali ripercussioni della mascherina sui bambini, tanto che diversi genitori hanno spiegato che piuttosto che fargliela indossare non manderanno i loro figli a scuola.

"Giù le mani dai bambini", hanno più volte intonato i partecipanti. “È ora di dire basta!” e “A scuola sì, ma non così”.

A Zurigo sono invece scese in piazza un migliaio di persone, guidate dai Freiheitstrychler, con i loro tradizionali campanacci.