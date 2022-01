Tutti a scuola, ma con la mascherina. E in caso di assenze "cercheremo il dialogo"

BELLINZONA – Il tempo delle vacanze scolastiche è ormai finito. Migliaia di studenti sono tornati sui banchi questa mattina. Quelli delle Elementari lo hanno fatto con una novità: l’obbligo di mascherina per tutte le attività al chiuso. Una misura discussa che ha generato critiche, polemiche e manifestazioni, come quella andata in scena sabato a Bellinzona.

Una misura che potrebbe spingere alcuni genitori a decidere di non mandare i figli a scuola. “Lo comprendiamo – ha detto alla RSI il direttore della Divisione della scuola del DECS Emanuele Berger – e in questi casi cercheremo il dialogo con la famiglia. La scuola è però obbligatoria e non si prevedono eccezioni legate a opinioni sulle decisioni sanitarie”.