Sondaggio: siete favorevoli a un Freedom Day e alla revoca delle misure anti-Covid?

LUGANO - Martedì un gruppo di associazioni economiche nazionali (LEGGI QUI) ha chiesto al Consiglio federale di revocare le misure restrittive legate alla pandemia. In particolare, l'obbligo di telelavoro, le quarantene e il Green Pass. Ha inoltre chiesto al Governo di sbarazzarsi della Task force Covid e che la Svizzera proclami un "Freedom Day" (giorno della liberatà) sull'esempio della Gran Bretagna. Ma le autorità sanitarie hanno replicato che allentare le misure restrittive in questo momento, nonostante la situazione dal profilo ospedaliero sia sotto controllo, sarebbe un azzardo. Voi cosa ne pensate? Sì o no al Freedom Day e alla revoca delle misure?