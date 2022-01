BERNA - I positivi al Covid in Svizzera sono oggi 79'773. È il numero di persone infatti che si trova in isolamento, mentre in quarantena ci sono 51'366 loro contatti.

In cure intense a causa del virus sono ricoverati 660 pazienti, per l'equivalente del 24,9% dei posti disponibili occupati.

Per quanto concerne le ultime 24 ore, sono stati registrati 43'199 casi di Coronavirus su 113’528 test, il che porta a un tasso di positività del 36,4%.

I decessi sono stati 13 con 170 nuove ospedalizzazioni.