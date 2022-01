BELLINZONA - Il dato più significativo riguardo al Covid in Ticino oggi è l'aumento di ricoverati. Rispetto a ieri sono 7 in più, salendo a 173. In cure intense ci sono invece 17 persone, 2 in più rispetto a 24 ore fa.

Per quanto concerne i casi, quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 1'266. Non ci sono stati per contro decessi.

I totali sono ora di 92'158 positivi accertati da inizio pandemia e 1'094 morti.