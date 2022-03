BELLINZONA – Gran colpo del Gambarogno-Contone, che sul gong finale del calciomercato si è assicurato le prestazioni del difensore Michele Monighetti dal Bellinzona. 30 anni compiuti in maggio, Monighetti lascia il Bellinzona dopo 46 presenze e 3 reti. In passato, il difensore ha vestito anche la maglia di Chiasso e Locarno in Challenge League.