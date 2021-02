Fernando Alonso ha urtato una vettura nei pressi di un supermercato. Alla guida dell'auto una 42enne

LUGANO - La Polizia cantonale comunica che ieri poco prima delle 14 a Viganello, una 42enne automobilista svizzera domiciliata nel Luganese circolava in via La Santa in direzione di Pregassona.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra per entrare in un parcheggio di un supermercato vi è stata la collisione con un 39enne cittadino spagnolo, il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, che in sella alla sua bicicletta stava superando in senso opposto sulla destra la colonna di veicoli fermi.

L'urto è avvenuto contro la fiancata destra della vettura.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure al ciclista lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Il 39enne ha riportato una frattura alla mandibola.