Prende forma la 'Gottardo Arena', la nuova casa dell'Ambrì Piotta

AMBRÌ – Qualcuno la chiama ‘Gottardo Arena’, qualcuno ‘Nuova Valascia’. Il nome della nuova casa dell’Ambrì Piotta è ancora da decidere in quanto “stiamo ancora cercando il title-sponsor”, ha chiarito il presidente biancoblù Filippo Lombardi nella conferenza stampa online di presentazione.

Affiancato dal suo vice Massimo Frigerio, Lombardi ha guidato tifosi e media in tour virtuale della nuova pista di ghiaccio dell’HCAP.

I lavori “sono a buon punto. Siamo in linea con la tabella di marcia, sia in termini di tempi sia dal punto di vista del budget”, ha commentato Frigerio. Quello che ospiterà i leventinesi sarà uno stadio “moderno, al passo con i tempi”. Non mancheranno le zone bar, le zone vip e i ristoranti (quattro, per l’esattezza). In tutto, alla ‘Gottardo Arena’ (“per ora chiamatela così”), ci sarà posto per 6’775 spettatori totali. Se uniamo le cifre è ben facile risalire al codice d’avviamento postale di Ambrì.

A inizio maggio – ha precisato Lombardi – “verrà dato il via alla campagna d’abbonamenti per gli spalti”.