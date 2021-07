Straordi...'Nati', ma non basta. Svizzera eliminata ai rigori dalla Spagna

SAN PIETROBURGO – Ci sono voluti i calci di rigore per decretare chi tra Svizzera e Spagna passa in semifinale a Euro 2020. A festeggiare, al termine della lotteria dal dischetto, sono gli spagnoli di Luis Enrique. Una super 'Nati' non basta per ripetere l'impresa degli Ottavi contro la Francia.

I 90' regolamentari si sono chiusi sull'1-1. A passare per primi in vantaggio sono stati gli iberici con un'autorete di Zakaria al 7'. Una timida Svizzera si sveglia con il passare dei minuti e trova coraggio e personalità. Caratteristiche che portano i loro frutti al 67esimo, quando Shaqiri realizza il pari che si è protratto fino ai rigori. Da segnalare un'espulsione alquanto dubbia ai danni di Remo Freuler al 77'. Miracoloso in un paio di situazioni anche Yann Sommer.

Finisce qui il cammino della selezione di Pektovic, eliminata a un passo dalla semifinale ma a testa altissima. La Spagna affronterà la vincente tra Italia e Belgio martedì a Wembley. Decisivi gli errori dal dischetto di Schär, Akanji e Vargas.