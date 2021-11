Per non perdere le Olimpiadi, Lara Gut-Behrami si è vaccinata

BELLINZONA - Non si era ancora vaccinata, alla fine ha detto sì per non rischiare di saltare le Olimpiadi di Pechino.

Lara Gut-Behrami sinora era stata molto scettica sulla possibilità di vaccinarsi, temendo gli effetti collaterali a breve e lungo termine, che sono ancora sconosciuti. Nella gara di Sölden i zona mista era l'unica atleta con la mascherina.

Ha dunque ricevuto la prima dose, la seconda avverrà a metà novembre. Dovrà comunque saltare la gara di Killington del 27 novembre perchè per entrare negli USA serve aver completato il ciclo vaccinale da almeno due settimane.