Gobbi annuncia che verrà introdotto il biglietto nominativo per stadi e piste

BELLINZONA - Se tutto andrà secondo i piani, dal 2022-23 anche in Ticino si accederà agli stadi solo con biglietto nominale. Una misura che quando è stata introdotta in Italia e non solo ha fatto discutere e di cui si parlava da tempo anche da noi.

Ora la novità arriva attraverso i social di Norman Gobbi. A dire sì all'unanimità, oggi a Mendrisio, sono stati i direttori cantonali di giustizia e polizia.

Il Consigliere di Stato leghista è soddisfatto. "È una soluzione molto efficace, come dimostrato dai principali campionati di calcio europei. Avanti a favore della sicurezza e dello sport", ha scritto, facendo presente come sia tornato il pubblico ma come siano riaumentati anche i casi di violenza negli stadi e sulle piste.