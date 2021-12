Pazzesco ad Abu Dhabi! Verstappen campione del mondo in maniera clamorosa

ABU DHABI – Assurdo, clamoroso e pazzesco. Metteteci tutte le iperboli che volete, ma non ci sono altri modi per definire l'ultima gara di Formula 1 ad Abu Dhabi. Vince in maniera semplicemente incredibile Max Verstappen su Red Bull, battendo Lewis Hamilton su Mercedes.

Conquistata la pole position ieri, Verstappen ha vanificato il vantaggio partendo oggettivamente male in griglia. Ne approfitta Hamilton, passato al comando fin dalla prima curva fino...quasi alla fine. Si, perché mentre tutto sembrava scritto per l'ottavo titolo mondiale del britannico ecco il colpo di scena. Latifi si schianta a quattro giri dal termine: bandiera gialla e gruppo ricompattato. Gode Max, piange Lewis.

Non potevano chiedere di meglio gli appassionati. Il duello riparte all'ultimo giro ed ecco lo sprint dell'olandese sul britannico. Verstappen difende la posizione e conquista il primo titolo mondiale in carriera che rimarrà per sempre negli annali della Formula 1.