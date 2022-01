Eriksen continua ad allenarsi a Chiasso. Quattro club alla ricerca del danese

CHIASSO – Christian Eriksen continua ad allenarsi a Chiasso, al centro sportivo Riva IV, alla ricerca della perfetta forma fisica per tornare a giocare. Il 29enne danese – vittima di un arresto cardiaco l’estate scorsa durante l’Europeo – ha tutte le intenzioni di tornare in campo e la riabilitazione sta procedendo al meglio.

L’ex Inter aumenta i carichi di lavoro di giorno in giorno sotto gli occhi attenti di un preparatore personale e del suo entourage, oltre a quelli di qualche curioso. Il danese si allena in Ticino – lo ricordiamo – perché a causa del defibrillatore interno installatogli dopo l’arresto cardiaco non gli è possibile nemmeno allenarsi in Italia.

“Forza Chiasso”

È bene specificare che – contrariamente a quanto riportato da alcuni media – Eriksen non si sta allenando con il Chiasso, club che milita in Prima Lega Promotion, ma soltanto nel proprio centro sportivo. Il 29enne ha però fatto sorridere i giovani tifosi con un “Forza Chiasso” in segno di gratitudine per l’ospitalità di questi giorni.

Suggestione Premier

Il ventaglio di possibilità per Eriksen è ampio, ma non ampissimo. In determinate Nazioni non può giocare a causa del problema cardiaco che ha tenuto il mondo calcistico con il fiato sospeso la scorsa estate. Secondo quanto dichiarato dal suo procuratore, però, le offerte non mancano. Un club di Premier League ha messo gli occhi su Eriksen, così come l’Ajax, l’Odense.

