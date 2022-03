Ambrì e Lugano, successi che fanno ben sperare

LOSANNA – Il bello dell’Ambrì è che, trovata la quadra, la squadra di Cereda non sa più fermarsi. E non fermarsi non vuole nemmeno. Dopo la pazza rimonta per un posto ai pre-playoff, i leventinesi vincono Gara 1 in casa del Losanna per 1-2 e si regalano il match point di domenica alla Gottardo Arena per i quarti di finale. A decidere la sfida e regalare un’altra emozionante vittoria all’Ambrì sono stati i sigilli di Pestoni e McMillan.

Inizia nel migliore dei modi anche l'avventura nei preplayoff del Lugano di McSorley. I bianconeri hanno superato 1-2 il Ginevra con le reti di Arcobello e Carr.