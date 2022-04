In Qatar per la Svizzera ci saranno (ancora) Brasile e Serbia

QATAR - Un salto indietro nel tempo: il girone della Svizzera per i Mondiali in Qatar, che scatteranno a novembre, assomiglia davvero tanto a quello di quattro anni fa in Russia. Due delle tre avversarie saranno le stesse. Lo ha determinato il sorteggio odierno.

I rossocrociati affronteranno ancora una volta il Brasile, una sfida sempre di grande fascino. Nel girone, il G, anche la Serbia. Ancora una volta!

Al posto del Costa Rica, terza avversaria ai tempi, c'è il Camerun.

Un girone davvero interessante per gli uomini di Yakin.

Nel gruppo E si affronteranno Spagna e Germania, nell'F Croazia e Belgio.