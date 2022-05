Bellicum 2.0, un titolo europeo in palio a Cadempino

CADEMPINO – Restless gym è lieta di presentare l’evento dell’anno di kickboxing: Bellicum 2. L’evento mira a far conoscere la kickboxing in Ticino sia come sport professionistico sia come disciplina dedicata ai più giovani. Questo fantastico appuntamento, dopo la prima edizione svoltasi nel 2017 presso il Casinò di Campione d’Italia, si terrà negli spazi del Palamondo di Cadempino sabato 28 maggio.

A differenza della prima edizione, concentrata attorno all'evento del Galà serale, Bellicum 2 si svolgerà durante tutto l'arco della giornata. Nella prima parte dell'evento verrà dato spazio agli incontri KIDS ed AMATORI, per poi proseguire con il Galà serale, dedicato ai professionisti ticinesi e ad ospiti internazionali. Alcuni nomi della Resteless Gym? Giorgio Di Martino, fresco della vittoria sul ring a Malta, Francesco Ippolito e Chadrack Mafema, che già hanno dato spettacolo alla Lugano in the cage a dicembre!

Evento di punta il torneo a 4 di Muay Thai 66 kg, che incoronerà il campione europeo WKN. Durante questo Galà serale parteciperanno anche il bellinzonese Muzzi Hamdaoui, il pluricampione del mondo Critian Zahe di Torino e Nicolas Novati, vicecampione europeo.

Inoltre il beniamino di casa Aurelio Tieni, della Restless Gym di Lugano allenato dal campione Francesco Laquale, sfiderà Reda El Mazhor, atleta di origine marocchine per il titolo internazionale WKN.