Il ‘Diavolo’ in Paradiso: il Milan è campione d’Italia

MILANO – Doveva dare risposte e le ha date. L’ultima giornata di Serie A non ha però riservato particolari sorprese: il Milan trionfa a Reggio Emilia in casa del Sassuolo e fa suo lo scudetto numero diciannove nella storia. Un successo storico che mancava a San Siro – sponda rossonera – da undici anni. È infatti datato 2011 l’ultimo trionfo rossonero in campionato.

La squadra di Pioli torna sul tetto d’Italia giungendo davanti ai cugini dell’Inter. In casa del Sassuolo, il ‘Diavolo’ ha mandato al tappeto gli emiliani con il risultato di 0-3 grazie alla doppietta di Giroud e la rete di Kessie.

Non è bastata un’ottima Inter, trionfante per 3-0 sulla Sampdoria (Correa doppietta e Perisic). Gli ormai ex campioni d’Italia si devono accontentare del secondo posto in classifica.