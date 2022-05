Bellicum 2.0 oltre ogni aspettativa!

LAMONE – Sabato 28 maggio si è svolto con successo l'evento di Kickboxing Bellicum 2! In una giornata piena di incontri le soddisfazioni sono state tantissime! Innanzitutto i match tenutosi durante tutto l'arco del pomeriggio hanno visto gli atleti di casa combattivi e pronti a tutto!

Durante il galà serale invece si sono svolti gli incontri dei professionisti, tra cui il torneo a 4! Gli incontri, estratti a sorte, hanno visto vincitore Christian Zahe per la prima semifinale contro Youssouf Outtara mentre per la seconda semifinale tra Nicolas Novati e Muzzi Hamdaoui. Durante la finale tra Muzzi Hamdaoui e Christian Zahe, quest’ultimo è stato incoronato campione europeo WKN.

Davanti a un pubblico numerosissimo gli atleti della Restless gym, allenati da Francesco Laquale, si sono distinti per la loro tenacia! Segnaliamo l'incontro del beniamino di casa, Aurelio Tieni, che ha conquistato il titolo internazionale contro Reda El Mazhor WKN facendo infuocare tutto il palazzetto! Aurelio ha lottato per tre riprese come un leone vincendo ai punti contro un avversario di tutto rispetto!