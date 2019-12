'Anna dai capelli corti' ha sempre più amici. Che successone la serata di gala dell'associazione

LUGANO – Si è svolta lunedì sera al Ristorante Metamorphosis di Lugano la serata di gala per la racconta fondi di “Anna dai capelli corti”, l’associazione nata nel 2015 all’interno del Centro di Senologia della Svizzera Italiana per le pazienti colpite

da tumore al seno entro i 50 anni.

L’associazione ticinese che assiste le donne colpite da questa patologia, nella sua serata di gala ha presentato il neonato gruppo di amici-sostenitori dal nome “Amici di Anna dai Capelli Corti”. In qualità di presidente è stato nominato Dany Stauffacher, con Andrea Bergamaschi e Gianluca Colpo in qualità di vice presidenti, coadiuvati nel comitato da Iris Pedrazzi

Genetelli, Diego Scheggia, Cristina Seregni e Sara Ussia. Sono state 280 le persone intervenute sabato alla cena, offrendo il proprio contributo per una causa nobile i cui numeri non sono certo trascurabili.

Infatti sono 350 ogni anno in canton Ticino le diagnosi positive, di cui circa 70 coinvolgono donne al di sotto dei 50 anni, e per 25 di queste addirittura sotto i 40. Sotto la guida di Gabriella Bianchi Micheli, psiconcologa del CSSI, “le Anne” ticinesi hanno voluto intraprendere questa avventura che vuole aprire le porte alle tante donne che purtroppo si sono trovate a vivere un’esperienza dolorosa, ma che ha regalato loro nuove sfumature di speranza e forza.

La cena di gala al Metamorphosis, curata dallo chef Luca Bellanca, è stata l’occasione per presentare al pubblico ticinese gli “Amici di Anna dai capelli corti”, una realtà che ha visto la luce solo da qualche mese a sostegno dell’associazione femminile. Come sottolineato dai vice Presidenti degli “Amici”, Andrea Bergamaschi e Gianluca Colpo, gli obiettivi principali del gruppo sono quelli di dare sostegno organizzativo e finanziario all’associazione “Anna dai capelli corti”, ma anche lavorare nell’ottica della sensibilizzazione verso le donne che sviluppano questa patologia, senza mai dimenticare i loro compagni.

Sostenere, proteggere e accompagnare: sono questi gli obiettivi del gruppo che si è ufficialmente presentato al pubblico nel weekend a Lugano, inaugurando il proprio sostegno attivo che andrà al finanziamento dei in corso e di quelli futuri.

Nella foto da sinistra a destra: Andrea Bergamaschi, Sara Ussia, Diego Scheggia, Dany Stauffacher, Cristina Seregni, Iris Pedrazzi Genetelli, Gabriella Bianchi Micheli, Gianluca Colpo