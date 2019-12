Al Golf Gerre di Losone è già Natale. Il video d'auguri fa il pieno di apprezzamenti. E non manca la frecciatina ai 'cugini' di Ascona

LOSONE – Al Golf Gerre di Losone è già Natale. Nell’anno del 20esimo anniversario, i dipendenti hanno scelto un modo simpatico e divertente per augurare delle serene festività ai propri soci. Ne è nato così un video musicale che vede i dipendenti nell’inedita veste di cantanti e ‘attori’.

Nel ‘videoclip’ non non è mancata nemmeno una frecciatina ironica ai cugini del Golf Patriziale di Ascona nell’ambito della “Guerra dei golf” (vedi articoli suggeriti). Un’iniziativa giudicata “unilaterale” del Golf di Ascona ha irritato i colleghi di Losone che hanno prontamente disdetto gli accordi di collaborazione (sconti e agevolazioni) con il club a due passi dalla foce della Maggia. “Sempre meno al Natale, tutti pronti a festeggiare. I regali sono pronti, ai cattivi niente sconti (...)”, cantano in chiave ironica i dipendenti del Golf Gerre di Losone. E la frecciatina natalizia è servita...

Il video – a giudicare dal numeri di mi piace e condivisioni ottenuti su Facebook – è stato particolarmente apprezzato dai soci e simpatizzanti.