200mila posti di lavoro liberi in Svizzera. E le aziende non trovano la manodopera che serve loro

BERNA – Stando a un ‘inchiesta di Job-Radar-ch, i posti di lavoro disponibili in Svizzera sono aumentati dell’11% rispetto ad un mese fa e sono ora 199mila.

“L'alto numero di posti vacanti è qualcosa di gratificante. Segno che la necessità di lavoratori è grande non solo per chi ha una formazione accademica, ma anche per i mestieri specializzati e le cure infermieristiche”, ha dichiarato Simon Wey, economista capo dell'Associazione svizzera dei datori di lavoro.

Ma in che settori ci sono i posti? In particolare nella vendita al dettaglio, seguono edilizia e sanità. I professionisti più ricercati sono infermieri, elettricisti, sviluppatori di software, responsabili di progetti, ma anche falegnami, polimeccanici, installatori sanitari.

Eppure le aziende faticano sempre di più a trovare manodopera e la colpa viene attribuita allo sviluppo demografico e alla minore immigrazione.

Non ci sono comunque i dati divisi per regione, per sapere quanti di questi posti sono in Ticino.