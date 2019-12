Fine anno con il botto a Rancate. Altro incidente contro uno dei blocchi di cemento che dividono il paese

RANCATE – Uno, due, tre, quattro. Stiamo dando i numeri? Sì, ma sono quelli inerenti agli incidenti causati in meno di due mesi dai blocchi di cemento piazzati nella nuova zona 30 in Via ai Grotti a Rancate. Dei casi precedenti ne abbiamo parlato in diversi articoli (vedi suggeriti) raccogliendo anche le testimonianze al vetriolo di alcuni residenti. Qualcuno l'ha simpaticamente ribattezzata "Via ai Blocchi", altri continuano a esprimere rabbia verso una misura "pericolosa e che mette a rischio l'incolumità" degli automobilisti "in una zona già di per sé trafficata e pericolosa".

Oggi, lunedì 30 dicembre, un quarto incidente si è verificato nella zona a velocità limitata che da Riva san Vitale porta al nucleo di Rancate. Un automobilista sull'ottantina d'anni al volante di una Citröen matricolata in Italia ha impattato – per cause che spetta alla Polizia da stabilire – contro uno dei cubi di cemento danneggiando seriamente la vettura. Ferito in maniera lieve al polso, l'uomo è risultato negativo al test dell'etilometro.

Insomma, a Rancate il 2019 si è letteralmente chiuso con il botto...sperando che sia davvero l'ultimo