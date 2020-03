Sesto incidente contro uno dei cubi di cemento a Rancate. L'automobilista si dà alla fuga e lascia i detriti in strada

RANCATE – I contestati blocchi di cemento in Via ai Grotti a Rancate – oggetto di scherno anche durate il carnevale – non smettono di provocare incidenti e malumori tra la popolazione. Dopo il boom di incidenti di fine 2019, il numero di casi si è notevolmente ridotto con l’inizio dell’anno nuovo. Qualche automobilista, però, si trova ancora costretto a fare i conti con i tanto chiacchierati blocchi di cemento in zona 30 sulla strada che collega Riva San Vitale al nucleo di Rancate.

Sesto incidente

Un sesto incidente è avvenuto nel fine settimana. A colpire il blocco più ‘gettonato’ – stando a nostre informazioni – un automobilista alla guida di una Fiat. Nonostante il forte impatto , il conducente è riuscito a darsi alla fuga lasciando i detriti in mezzo alla strada (vedi foto a corredo dell’articolo).

"A norma di legge"

Il presidente della Commissione di quartiere Rancate Angelo Pagnamenta, lo ricordiamo, ha recentemente spiegato che “chi transita a 30 km/h non ha alcun problema a evitare i blocchi. Qualche lamentela l’abbiamo ricevuta, ma fa parte del gioco quando si introduce qualcosa di nuovo. I cubi, in ogni caso, sono a norma di legge”.