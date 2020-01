Gwyneth Paltrow mette in vendita “L’odore della mia vagina“

LONDRA - Sembra uno scherzo ma non lo è. Gwyneth Paltrow ha lanciato sul suo sito di e-commerce Goop un prodotto che non mancherà di far discutere. A cominciare dal nome: “L’odore della mia vagina“.

Trattasi di una candela profumata il cui profumo viene descritto come “divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato“. Costo 75 dollari al pezzo. Neanche il tempo di annunciarlo e il prodotto è andato immediatamente sold out, confermando le doti da imprenditrice della Paltrow.

Ma di cosa è composta la famigerata candela? “Tutto è iniziato come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwynet Paltrow – si legge nella descrizione sul sito -. I due stavano lavorando a una fragranza e lei se ne è uscita con: ‘Uhhh…queste essenze somigliano all’odore di una vagina‘. Così abbiamo concepito questo profumo. E si è rivelato perfetto sotto forma di candela…È una miscela di geranio, bergamotto agrumato e cedro giustapposti a rosa damascena e ambra che riportano alla mente la fantasia, la seduzione e un calore sofisticato”.