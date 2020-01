La festa notturna degenerata, poi il coltello e il sangue: cos' è successo in via Giulio Vicari? I vicini: "Non è la prima volta che..."

LUGANO – Iniziano ad emergere i primi dettagli sull’accoltellamento avvenuto ieri (vedi articoli suggeriti), poco dopo le 10:30, in un appartamento al terzo piano di Via Giulio Vicari a Cassarate. Sarebbero – stando a La Regione – tre le persone coinvolte: un 18enne svizzero (il ferito), un 27 lettone e un 23enne congolese. Il diverbio che sta all’origine dell’accoltellamento sarebbero avvenuto in mattinata, dopo una festa durata tutta la notte.

I giovani – scrive il foglio bellinzonese – sono stati fermati sul posto e interrogati per chiarire dinamiche e responsabilità, come – ad esempio – chi e perché ha impugnato il coltello. Al momento, non è ancora noto se alla festa notturno abbiano partecipato altre persone e se durante la stessa siano stati consumati alcool e droghe. Il giovane svizzero è stato ferito alla schiena e al volto in maniera non grave.

Stando a quanto raccolto da La Regione, quello di ieri non è il primo intervento di Polizia nello stabile di Via Giulio Vicari. Già in passato lo stabile è stato teatro di schiamazzi notturni e lamentele da parte del vicinato.