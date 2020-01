Fermato un bus a Bellinzona, scovati 40 piccioni vivi destinati a una gara, 10 stecche di sigarette e carne non dichiarata

BELLINZONA – Singolare fermo da parte dei collaboratori dell'Amministrazione Federale delle dogane quello avvenuto ieri in un'area di sosta sull'A2 a Bellinzona. I collaboratori dell'AFD – scrive il Corriere del Ticino – hanno fermato un autobus proveniente dalla Macedonia. Al suo interno, sotto i sedili, sono stati scovati 40 piccioni vivi, 10 stecche di sigarette e della carne.

I piccioni erano destinati a una gara ed erano stipati in alcune scatole di cartone, nascoste nel vano motore, nel bagagliaio e nella cuccetta dell'autista. I volatili sono successivamente stati respinti in Italia.

Il conducente del bus e un passeggero – entrambi di nazionalità macedone – sono stati multati per il possesso di sigarette nascoste. Un altro uomo è stato sanzionato per il possesso di carne non dichiarata.