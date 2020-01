Allarme smog a Milano, il sindaco impone il blocco totale delle auto per domenica: "Serve intervenire"

MILANO – Era il 2 marzo del 1981 quando Milano, la “capitale del Nord”, optò per la prima volta per il blocco totale delle auto. Troppo lo smog in città. Domenica prossima, a distanza di quarant’anni, scatta di nuovo il blocco totale alle auto. “Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici”, è il messaggio che il sindaco di Milano Beppe Sala rivolge alla popolazione via social, un po’ a sorpresa. La qualità dell’aria a Milano è pessima e la pioggia prevista nei prossimi giorni potrebbe non bastare per migliorare la situazione.

Stando a quanto scritto dal Corriere della Sera, dal primo giorno dell’anno ad oggi sono state 24 – quindi quasi tutte – le giornate con polveri sottili alle stelle. Milano sta quindi esaurendo molto velocemente il ‘bonus’ annuale di 35 giornate oltre la soglia concesso dalla legge.

“Quella per l’ambiente – continua il sindaco – è una battaglia di lungo periodo, che si realizza attraverso misure strutturali di ampia visione. Allo stesso tempo, però, le condizioni attuali mi inducono a intervenire in modo contingente”. Quello previsto per domenica è il primo stop alle auto del mandato di Sala, sempre più attento alla questione ambientale. “Sarò io – ha affermato recentemente – la bandiera dell’ambientalismo”.