Una mostra di solidarietà: chiude giovedì al Centro Triangolo di Locarno l'esposizione dedicata a Max Terribilini

LOCARNO – Domani pomeriggio, giovedì 30 gennaio, a partire dalle 17,30 al Centro Triangolo di Locarno, in via Ciseri 19, chiude la mostra dedicata all’artista Massimo ‘Max’ Terribilini, inaugurata in novembre, a pochi mesi dalla sua scomparsa.

L’esposizione è stata allestita in collaborazione con i famigliari e Pierre Casé, amico del pittore. Le opere esposte raccontano la Valle Onsernone, molto amata da Terribilini, che è stato testimone attento e appassionato di un territorio e di una cultura in mutamento.

Il titolo della mostra, inaugurata il 14 novembre e presentata da Diego Erba, ex direttore della Divisione scuola, è “I luoghi dell’anima”.

Le opere esposte sono in vendita e parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione Triangolo, che grazie ai suoi volontari segue da vicino e sostiene i malati oncologici di ogni età. Il “finissage” della mostra è dunque un’occasione, per chi non l’ha ancora visitata, di ripercorrere alcune tra le più significative tappe artistiche del pittore.