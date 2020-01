Frate e artista: a Riva San Vitale in mostra le opere di Fra Roberto

RIVA SAN VITALE - Verrà inaugurata sabato prossimo 25 gennaio, alle ore 18.00, presso il palazzo comunale di Riva S. Vitale, la mostra personale di quadri di Fra Roberto del Bigorio. Artista noto e apprezzato in tutto il Cantone e oltre Gottardo anche per le sue vetrate, propone in questa occasione le sue opere più recenti, una trentina, realizzate per questa occasione. Si tratta di oli, tempere e pastelli di diverse dimensioni. L’accogliente sala comunale, datata 1570, fa da ideale cornice e valorizza ulteriormente le opere esposte.

Frate semplice, dunque non sacerdote, Fra Roberto ha operato ininterrottamente al Convento del Bigorio per oltre 50 anni, garantendo continuità, notorietà e successo a questo bellissimo luogo di preghiera e di riflessione della Capriasca. Edificato nel 1535 fu il primo Convento dei Cappuccini in Svizzera. In molti vi fanno capo per corsi del silenzio e di formazione.

Proprio in questo luogo incantevole, Fra Roberto, oltre ai compiti di direzione, ha sviluppato la sua arte pittorica. Anche la pittura, sostiene il frate, può indicare all’uomo la bellezza dei colori, forti o tenui, minuziosamente amalgamati e quindi aiutare l’uomo per quell’evasione esistenziale al quale spesso aspira pressato dal lavoro e dalle preoccupazioni. Momenti di bellezza da interiorizzare che possono portare beneficio. Eugenio Mentale sosteneva che bisogna saper capire l’affascinate oscurità delle poesie. Una parte delle opere di fra Roberto è volutamente oscura e per certi aspetti misteriosa ma di grande espressività.”