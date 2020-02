Lutto ad Ascona, si è spento l'avvocato Fabrizio Vacchini. Fu municipale e presidente dell'Ente turistico

ASCONA – Si è spento ieri a causa di un collasso l’avvocato Fabrizio Vacchini, 65 anni, ex municipale e consigliere comunale di Ascona per il PPD.

La sua carriera politica iniziò nel 1980. Otto anni dopo venne eletto in Municipio, dove rimase fino al ’93. In quegli anni fu anche presidente dell’Ente turistico di Ascona e Losone. In quella veste portò ad Ascona proposte innovative, come Opera Ascona al Monte Verità e il Premio Mozart, in collaborazione con Cino Tortorella, il "Mago Zurlì". Personaggio introverso e riservato, ma geniale ed eclettico, era particolarmente appassionato di musica e suonava molto bene il pianoforte.