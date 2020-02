FRANCIA – Oggi si è registrato il primo morto per Coronavirus in Europa. Il decesso è avvenuto in Francia.

Si tratta di un turista cinese di 80 anni, arrivato in Francia dalla provincia di Hubei il 5 gennaio e ricoverato in isolamento il 25. Lo ha annunciato la ministra della Salute francese Agnes Buzyn.

In Cina stando agli ultimi numeri i morti sono 1’519, più tre avvenuti in Giappone, Filippine e Hong Kong.