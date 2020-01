Calcio di vergogna. L'insulto a un ragazzino cinese: "Spero ti venga il coronavirus". Sale il numero dei morti e aumentano i casi in Europa

MILANO – “Spero che ti venga il coronavirus”. È l’augurio-choc che un 14enne ha rivolto a un coetaneo durante una partita di calcio dilettantistico nella periferia di Milano. Oltre al trauma del bullismo sportivo, anche quello del razzismo. Già, perché la frase è stata rivolta a un ragazzino cinese, la cui “colpa” è stata quella di inseguire il suo sogno su un rettangolo verde come migliaia di ragazzini.

L’episodio – riportano i media italiani – è stato denunciato sia dalla squadra del 13enne (l’Asd Cesano Boscone ndr) che dal protagonista. “In tutto questo tempo – scrive il ragazzo sui social – non mi è mai capitato di ricevere insulti razzisti. Siamo nel 2020 e c’è ancora gente che insulta le persone cinesi, le persone di colore...”.

“Mi hanno detto: ‘spero che ti venga il virus come ci sono nei mercati in Cina’. Dopo questa frase sono uscito in lacrime, lasciando i miei compagni sul campo”. Come reso pubblico dalla società, l’episodio è avvenuto sabato scorso durante una partita tra giocatori classe 2006. “È stato offeso tutto il paese – afferma il sindaco di Cesano Boscone Simone Negri –. Ripudiamo il razzismo e combattiamo i razzisti. La cosa più vergognosa è che il tutto sarebbe avvenuto con la compiacenza di buona parte del pubblico ospite, che addirittura ha sostenuto i propri giocatori, dell’allenatore avversario e dell’arbitro che ha lasciato proseguire la partita come se nulla fosse”.

Il virus continua a uccidere

Continua a uccidere il coronavirus: stando all'ultimo aggiornamento delle autorità cinesi sono 106 i morti, mentre i nuovi casi di contagio registrati ammontano a quasi 1'300 per un totale di oltre quattromila persone. In Germania è stato confermato il primo caso di coronavirus cinese. Lo riportano i media tedeschi citando il portavoce del ministero della Sanità della Baviera. Secondo quanto scrive il Suddeutsche Zeitung, è stato contagiato un uomo nel distretto bavarese di Starnberg, "risultato positivo al coronavirus di Wuhan". Oggi, invece, sono attesi i risultati sui due casi sospetti in Svizzera.