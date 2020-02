'Il Federer degli chef' Andreas Caminada sbanca la Michelin! Restano quattro i ristoranti stellati in Ticino

LUGANO – La Svizzera si conferma, una volta di più, un paradiso per i buongustai. Con sei nuovi ristoranti a due stelle e dodici nuovi locali a un astella, la Guida MICHELIN Svizzera2020 è stata presentata ieri, portando così a 122 il totale dei ristoranti del Paese che hanno ottenuto una o più stelle MICHELIN. E per la prima volta la cerimonia della Michelin Star Revelation approda in Ticino, dove la città di Lugano ha accolto oltre 400 ospiti. Nessuna grossa novità, però, per i ristoranti nostrani. La situazione, infatti, è rimasta invariata rispetto allo scorso anno con l' "Ecco" dell'Hotel Giardino (Ascona) dello chef Rolf Fliegauf che mantiene le due stelle, mentre la Locanda Barbarossa all'Hotel Castello del Sole di Mattias Roock e 'La Brezza' dell'Hotel Eden Rock di Marco Campanelli conservano la stella anche per il 2020.

A Bellinzona è ormai una certezza la Locanda Orico dello chef Lorenzo Albrici con la sua stella. Conferme anche per il "Galleria Arté al Lago" del Grand hotel Villa Castagnola gestito dallo chef Frank Oerhle.

Parlando della selezione 2020, Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale delle Guide MICHELIN, ha commentato: "L'eccellente e variegata offerta gastronomica della Svizzera si trova in tutto il Paese, da Zurigo a Lugano, da San Gallo al Lago di Ginevra. E non è la prima volta che la nostra selezione è una chiara conferma dell'altissimo livello della gastronomia svizzera, che da anni è in costante crescita". Sono due i ristoranti entrati nella Guida MICHELIN Svizzera aggiudicandosi subito due stelle. Parliamo de La Maison Wengera Le Noirmont (JURA) di Jérémy Desbraux e il Memoriesnell'Hotel Grand Resort di Sven Wassmer a Bad Ragaz (San Gallo).

I ristoranti IGNIV by Andreas Caminada a Bad Ragaz (capo chef Silvio Germann) e Sankt Moritz (capo chef Marcel Skibba) sono passati alla categoria due stelle, e qui l'attenzione si concentra sulla condivisione. Questa tendenza, in cui gli ospiti condividono i piatti, gode di grande popolarità. Sempre a Sankt Moritz (GR), Da Vittorio, sotto la direzione di Enrico Cerea e Paolo Rato, è stato ora premiato con due stelle.

Inoltre, il Gasthaus Zur Fernsicht -Incantarea Heiden (AR), con Tobias Funke in qualità di capo chef Martin Weber, ha ottenuto anche una seconda stella. Nel complesso, il numero dei ristoranti a due stelle è salito a 22. I tre ristoranti che hanno già ottenuto tre stelle MICHELIN mantengono queste distinzioni anche per il 2020 e restano all'avanguardia della gastronomia svizzera: Restaurant de l'Hôtel de Villea Crissier (VD), Schloss Schauensteina Fürstenau (GR) e il Cheval Blanc by Peter Knogl a Basilea (BS).

Con 12 nuove aggiunte a una stella quest'anno, il numero totale dei locali con questa distinzione raccomandati nella Guida MICHELIN Svizzera è ora di 97. A Ginevra e Berna, due ristoranti hanno ricevuto una nuova stella ciascuno. A Berna (BE) si tratta dei ristoranti Steinhallee Zum Äusseren Stand,e a Ginevra (GE) i ristoranti L'Aparté e Fiskebar. Un'altra stella è stata assegnata al ristorante SENS 1605 a Davos (GR), guidato dallo chef Jeroen Achtien, il cui ristorante Sens a Vitznau (LU) ha ricevuto l'anno scorso una stella MICHELIN. Altri nuovi ristoranti a una stella sono: Le 42a Champéry (VS), Le Pérollesa Friburgo (FR), Chesa Stüva Colania Madulain (GR), Zum Löwena Nänikon* (ZH), Jägerhofa San Gallo( SG), das Restauranta Thun (BE), La Table d'Adriena Verbier (VS) e infine il ristorante 1904 Designed by Lagonda a Zurigo (ZH).

Michelin continua a promuovere il settore della ristorazione attraverso quattro premi speciali. Marie Robert, chef del Café de Suisse, riceve il MICHELIN Young Chef Award 2020 offerto da BlancPain. Attraverso la sua passione e il suo impegno sta creando una cucina molto femminile, di grande personalità, moderna e molto creativa, molto dettagliata ma che non perde mai di vista i prodotti. Marc Almert riceve invece il premio MICHELIN Sommelier Award offerto da Swiss Wine per il suo straordinario lavoro al Pavillon di Zurigo. Questo appassionato professionista combina meravigliosamente i vini con le creazioni degli chef e accompagna i clienti con i suoi servizi, completando così un'esperienza culinaria eccezionale.

Ruth WIGET-KEISER lavora con passione all'Adelboden di Steinan. Con un servizio elegante e ricco di fascino, intreccia con discrezione legami unici con i suoi clienti attraverso un'esperienza culinaria memorabile, e quest'anno riceve il MICHELIN Service Award 2020 offerto da Pernod Ricard Swiss. Dulcis in fundo, Andreas Caminada ricece quest'anno il MICHELIN Mentor Award offerto da Sprüngli.

Il suo ruolo di formatore e creatore di concetti gastronomici, sempre alla ricerca di talenti, ha portato oggi a un risultato altrettanto eccezionale, dato che tre dei suoi discepoli possono ora vantare due stelle MICHELIN. Il numero di locali Bib Gourmand in Svizzera è il riflesso della vivacità e della varietà del panorama gastronomico svizzero, e tra i 143 ristoranti elencati nella Guida ci sono 15 nuove aggiunte. Questo premio popolare, rappresentato dal volto dell’omino Michelin"Bibendum"che si “lecca i baffi” con gusto, raccomanda i ristoranti che offrono pasti preparati con cura e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Un pasto di tre portate (antipasto, secondo e dessert) è disponibile per un massimo di 70 franchi svizzeri. Novità della Guida MICHELIN Svizzera2020 sono anche i testi descrittivi più articolati per i ristoranti a una stella. La precedente edizione della Guida MICHELIN ha presentato i ristoranti a due e tre stelle con descrizioni più lunghe, e ora anche i locali premiati con una stella sono descritti più dettagliatamente. In questo modo i lettori possono informarsi in maniera più approfondita sullo stile di cucina, la filosofia, l'atmosfera e le specialità di questi ristoranti.

La Guida MICHELIN Svizzera 2020 sarà disponibile dal 27 febbraio al prezzo di 39 franchi svizzeri (29.95 euro in Germania e 30.80 in Austria). Questa ultima edizione consiglia un totale di 632 ristoranti e 215 hotel. Gli esercizi raccomandati dalla Guida MICHELIN vanno dalle locande di campagna ai ristoranti gourmet.



La Guida MICHELIN Svizzera 2020 in cifre:

3 ristoranti a tre stelle, 22 ristoranti a due stelle, tra cui 6 nuove aggiunte97 ristoranti a una stella, tra cui 12 nuove aggiunte 143 ristoranti Bib Gourmand,tra cui 26 nuove aggiunte.