Bomba alle elementari di Bellinzona! La Polizia: "Danni ancora da quantificare"

BELLINZONA – Arrivano i primi dettagli sull'esplosione verificatasi questa notte (vedi articoli suggeriti) alle Scuole elementari in via Lugano a Bellinzona. A fornirli è la Polizia Cantonale che comunica "che questa notte verso le 01.30 un equipaggio della polizia militare, durante l'attività di pattuglia, udivano un forte boato provenire dalla vicina scuola elementare".

"Prontamente sul posto con diverse pattuglie si poteva costatare una ventina di finestre in frantumi nel raggio di circa 20 metri ed un buco di 15-20 centimetri nel campo da basket, situato nel cortile della scuola. Ovunque erano presenti dei detriti dovuti all'esplosione".

"Dai primi accertamenti – prosegue la nota – si è stabilito che la deflagrazione è dovuta ad un ordigno artigianale fatto esplodere sul campo di basket, ignoto l'autore del gesto. L'inchiesta di polizia avviata dovrà stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Non si lamentano feriti ma unicamente danni materiali ancora da quantificare. Sul posto per la messa in sicurezza dello stabile i Pompieri di Bellinzona unitamente alle pattuglie della Polizia della città di Bellinzona"