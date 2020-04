A fuoco un deposito a Bellinzona, intaccati anche due edifici vicini

BELLINZONA - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 17, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è scoppiato un incendio in uno stabile adibito a deposito in via Pometta a Bellinzona.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona nonché i pompieri di Bellinzona.

Non si lamentano feriti. Ingenti per contro i danni alla struttura. Il rogo ha pure intaccato due edifici adiacenti. Si raccomanda alla popolazione della zona di tenere le finestre chiuse.

Via Pometta è attualmente chiusa al traffico per facilitare le operazioni di spegnimento del rogo.